Попов считает, что «Зенит» поступил с Ерохиным логично

Экс-защитник «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о том, что полузащитник «Зенита» Александр Ерохин был заявлен за вторую команду петербуржцев.

«Зенит» поступил с Ерохиным логично, так как его совершенно не видно на поле в РПЛ. Ему, видимо, предложили неплохие деньги, раз он готов играть за вторую команду, а не кардинально менять жизнь», — приводит Betonmobile.ru слова Попова.

Ранее стало известно, что 33-летний россиянин заявляется за дубль «Зенита» для выступления во второй лиге.

Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 7 матчах, в которых сделал 1 голевую передачу.