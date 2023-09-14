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Сегодня, 19:25

Попов считает, что «Зенит» поступил с Ерохиным логично

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Экс-защитник «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о том, что полузащитник «Зенита» Александр Ерохин был заявлен за вторую команду петербуржцев.

«Зенит» поступил с Ерохиным логично, так как его совершенно не видно на поле в РПЛ. Ему, видимо, предложили неплохие деньги, раз он готов играть за вторую команду, а не кардинально менять жизнь», — приводит Betonmobile.ru слова Попова.

Ранее стало известно, что 33-летний россиянин заявляется за дубль «Зенита» для выступления во второй лиге.

Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 7 матчах, в которых сделал 1 голевую передачу.

Источник: Betonmobile.ru
Александр Ерохин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Алексей Попов
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
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 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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