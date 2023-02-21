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Сегодня, 14:18

Попов скептически отнесся к новости о том, что ЦСКА мог приобрести Фалькао

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник пермского «Амкара» Алексей Попов скептически отнесся к новости о том, что столичный ЦСКА мог пополнить свои ряды Радамелем Фалькао.

«Фалькао? Если только пофотографироваться с болельщиками. В его возрасте и без опыта выступления в РПЛ тяжело будет, сразу забудет о футболе в нашей стране. 37 лет — это не тот возраст, когда есть возможность для экспериментов для миллионера», — приводит слова Попова Betonmobile.ru.

В ЦСКА подтвердили информацию о том, что были заинтересованы в игроке, но сделка в итоге не была совершена.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-esli-byi-falkao-priehal-to-on-srazu-byi-zabyil-o-futbole-v-rpl
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Попов
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