Попов скептически отнесся к новости о том, что ЦСКА мог приобрести Фалькао

Экс-защитник пермского «Амкара» Алексей Попов скептически отнесся к новости о том, что столичный ЦСКА мог пополнить свои ряды Радамелем Фалькао.

«Фалькао? Если только пофотографироваться с болельщиками. В его возрасте и без опыта выступления в РПЛ тяжело будет, сразу забудет о футболе в нашей стране. 37 лет — это не тот возраст, когда есть возможность для экспериментов для миллионера», — приводит слова Попова Betonmobile.ru.

В ЦСКА подтвердили информацию о том, что были заинтересованы в игроке, но сделка в итоге не была совершена.