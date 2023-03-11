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Попов — о форварде «Ахмата» Агаларове: «В РПЛ он сейчас вряд ли кому-то нужен»

Мария Гусева
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Экс-защитник «Амкара» Алексей Попов высказался о возможном уходе нападающего Гамида Агаларова из «Ахмата».

«Расставание? Для кого это будет лучше? И куда уходить? — цитирует Betonmobile.ru Попова. — Если в первую лигу — огромный шаг назад. Но в РПЛ он сейчас вряд ли кому-то нужен. Наверное, надо работать и стараться прогрессировать, не опускать руки и пыхтеть».

Гамид Агаларов перешел в «Ахмат» из «Уфы» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 22-летний форвард забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 17 матчах за грозненцев во всех турнирах.

«Ахмат» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.

Источник: Betonmobile.ru
Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Алексей Попов
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