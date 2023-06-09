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Сегодня, 14:06

Попов заявил, что Соболев и Комличенко могли бы взять премию «Симулянт года»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов считает, что форвард «Спартака» Александр Соболев и нападающий «Ростова» Николай Комличенко могли бы получить премию «Симулянт года».

«Если бы была премия «Хулиган года» или «Плохой парень года», то победил бы Соболев. Все знают. Он несдержанный, постоянно апеллирует к судьям, постоянно падает, просит фолы. Такой хулиган с улицы, который не хочет играть как английский джентльмен. Соболев взял бы и премию «Симулянт года». Это его стиль игры, который, наверное, скоро закончится. Симуляций не должно быть в футболе. Но есть еще Комличенко, который часто подставляется, зарабатывает пенальти. Много у нас дельфинов, оказывается», — цитирует Попова Legalbet.

В минувшем сезоне 26-летний Соболев провел 26 матчей за «Спартак» в РПЛ, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач. В концовке чемпионата нападающий получил четырехматчевую дисквалификацию за грубый жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура чемпионата России (2:1).

На счету 27-летнего Комличенко 12 забитых мячей и 14 голевых передач в 33 играх за «Ростов» в минувшем сезоне.

Источник: https://legalbet.ru/news/popov-sobolev-i-komlichenko-mogli-bi-vzyat-premiyu/
Александр Соболев
Николай Комличенко
Футбол
Алексей Попов
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