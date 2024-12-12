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Сегодня, 15:10

Transfermarkt: стоимость Батракова увеличилась до 8 миллионов евро, Угальде — с 9 до 15 миллионов

Руслан Минаев
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов клубов чемпионата России.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, согласно данным, оценивается в 8 миллионов евро. Его предыдущая стоимость составляла 5 миллионов.

На 6 миллионов евро выросла рыночная стоимость нападающего «Спартака» Манфреда Угальде — с 9 до 15 миллионов. Увеличилась стоимость защитника ЦСКА Игоря Дивеева (с 7,5 до 8 миллионов евро), нападающего ЦСКА Аббосбека Файзуллаева (с 6 до 8), полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко (с 12 до 14), нападающего «Зенита» Лусиано Гонду (с 11 до 12), хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса (с 4 до 5), хавбека «Краснодара» Александра Черникова (с 5 до 6), форварда «Спартака» Тео Бонгонда (с 5 до 6), нападающего «Рубина» Мирлинда Даку (с 6 до 7).

Алексей Батраков
Игорь Дивеев
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
Аббосбек Файзуллаев
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