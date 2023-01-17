Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:06

Барбоза: «Если будет хорошее предложение из России, то любой футболист из Европы может приехать»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Португальский агент Паулу Барбоза сообщил, что футболисты из Европы по-прежнему готовы ехать в Россию.

«Нужно понимать, что футболисты не занимаются политикой, им это не нужно, — цитирует «РБ Спорт» Барбозу. — Если будет хорошее предложение из России, то любой футболист из Европы может приехать сюда. Вопрос только в том, готовы ли клубы РПЛ рисковать. Если будет реальный интерес к тому или иному футболисту, то все возможно. Речь идет не только про большие клубы РПЛ, но и остальные могут себе позволить футболиста из Европы».

После 17 туров первое место в чемпионате России занимает «Зенит» (42 очка), следом идут «Спартак» (36) и «Ростов» (35).

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от международных турниров.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Паулу Барбоза
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Посол заявил, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open является политизацией спорта
Костомаров остается в тяжелом состоянии. Он в медикаментозной коме
Межгосударственный авиационный комитет опроверг информацию о смене руководителя
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
В Сети высмеяли жену Зеленского после слов о России в Давосе
Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Геннадий Орлов: «На всю Россию только два тренера — Семак и Карпин»

Алексей Игонин: «Решение «Торпедо» пригласить Дзюбу является осмысленным»