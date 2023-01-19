Агент Барбоза: «У Дзюбы еще есть шансы попробовать свои силы за пределами России еще раз»

Португальский агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» оценил перспективы будущего трудоустройства нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба — отличный игрок, он еще может играть на высоком уровне. Сейчас он является свободным агентом. А значит, может быть заявлен в любое время. Я надеюсь, что он найдет хороший клуб и покажет все свои качества. Он может быть заявлен по ходу сезона, в этом нет проблемы. У него есть шансы попробовать свои силы за пределами России еще раз. Но об этом нужно спрашивать самого игрока. Он понимает, какие у него есть варианты», — сказал Барбоза «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 мяч в 5 матчах.