Агент Барбоза: «У Дзюбы еще есть шансы попробовать свои силы за пределами России еще раз»

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Португальский агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» оценил перспективы будущего трудоустройства нападающего Артема Дзюбы.
«Дзюба — отличный игрок, он еще может играть на высоком уровне. Сейчас он является свободным агентом. А значит, может быть заявлен в любое время. Я надеюсь, что он найдет хороший клуб и покажет все свои качества. Он может быть заявлен по ходу сезона, в этом нет проблемы. У него есть шансы попробовать свои силы за пределами России еще раз. Но об этом нужно спрашивать самого игрока. Он понимает, какие у него есть варианты», — сказал Барбоза «СЭ».
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 мяч в 5 матчах.
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