Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал «СЭ» назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».

«Это молодой, но перспективный кадр, который работал в «Бенфике» в тот период, когда у них пошел качественный сдвиг в области скаутинга. За последний год он хорошо работал на трансферном рынке, где покупал очень талантливых игроков по доступной цене. Он не работал один, там была целая группа профессионалов. Но Томаш очень опытный, несмотря на то, что молодой. Он работал в Испании. Думаю, со своей должностью он прекрасно справится. Он говорит и по-испански, и по-английски, поэтому найдет общий язык с Абаскалем. Другое дело, что «Спартак» — специфичный клуб, в котором сразу требуют результат и от спортивного директора, и от тренера. Нужно набраться терпения и дать им время. В том, что он переходит из «Бенфики» в «Спартак» ничего странного не вижу, он там был скаутом, а тут будет спортивным директором», — сказал Барбоза «СЭ».

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Пол Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. Теперь он займет пост технического директора красно-белых. На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).