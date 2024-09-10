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Сегодня, 19:35

Мангаш: «Я покидаю «Виторию» с чувством выполненного долга! Однажды увидимся, «завоеватели»

Алина Савинова
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Защитник Рикарду Мангаш в своих соцсетях опубликовал обращение к игрокам «Витории» после перехода в «Спартак». Он выразил надежду, что их пути с португальской командой еще пересекутся.

26-летний португалец подписал контракт с красно-белыми до 2026 года.

«Как только я прибыл в Гимарайнш, сразу почувствовал величие этого клуба. Представлять его было большой честью. Я покидаю Замок с чувством выполненного долга! Мы вместе создали историю! Я благодарен всем, кто является частью «Витории», за это потрясающее путешествие. Никогда не переставайте быть такими же страстными, яркими и неудержимыми! Вы всегда будете движущей силой этого клуба. Никогда не забуду «Виторию». Увидимся однажды, «завоеватели», — написал футболист.

Мангаш выступал за «Виторию» с 2023 года. В составе «завоевателей» он провел 38 матчей, забил пять мячей и сделал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Футбол
ФК Витория Гимарайнш
ФК Спартак (Москва)
Рикарду Мангаш

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