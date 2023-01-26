Португальский журналист назвал новичка «Спартака» Тавареша скромным молодым человеком

Журналист португальского Record Вальтер Маркес прокомментировал переход защитника Томаша Тавареша из «Бенфики» в «Спартак».

«Бенфика» возлагала большие надежды на Томаша Тавареша, он присоединился к основной команде в очень молодом возрасте, его привлек в состав Бруно Лаге, — приводит «РБ Спорт» слова Маркеса. — Начал Томаш отлично, но затем результаты ухудшились. Впоследствии Тавареш не смог добиться доверия ни от одного тренера «Бенфики». Мне жаль, что ему не повезло в «Бенфике». Я думаю, Томаш игрок хорошего уровня. Теперь у Тавареша есть возможность заявить о себе в России, как он это сделал в Швейцарии, играя за «Базель».

Тавареш — умный игрок, с большими тактическими навыками и хорошо поставленным пасом. Мне всегда говорили, что он скромный молодой человек, хорошо образованный, и я никогда не слышал, чтобы Томаш создавал проблемы в раздевалке. Думаю, и в «Спартаке» будет так же. Надеюсь, что у него все получится в России».

21-летний португалец подписал контракт со «Спартаком» до 30 июня 2026 года с возможностью продления на год.