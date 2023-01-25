Португальский журналист: «Тавареш станет открытием в РПЛ и одним из лучших защитников в лиге»

Португальский журналист издания Record Sports Daily Флавио Микель Силва прокомментировал переход защитника Томаша Тавареша из «Бенфики» в «Спартак».

«Томаш Тавареш — один из самых перспективных правых защитников Португалии, — цитирует Sport24 Силву. — У него высокий потенциал, и раньше им интересовались топовые клубы по всей Европе. Не понимаю, как можно было перейти в РПЛ без еврокубков, но, видимо, его старый друг из «Базеля» Гильермо Абаскаль отлично уговорил Томаша переехать в Москву. При испанце португальский крайний защитник показывал свою лучшую игру, и в «Спартаке» болельщики снова это увидят.

Тавареш станет открытием в РПЛ и одним из лучших защитников в лиге. Это трансфер на перспективу, который поможет команде решить проблему с обороной и атакой. У португальца отличный дриблинг и передачи. Желаю Томашу удачи в России и скорейшего возвращения в топовый европейский футбол. «Спартак» может в будущем хорошо заработать на трансфере защитника. Потенциально он является игроком сборной Португалии, и будет не удивительно, если Тавареша будут вызывать в ее состав. Томаш покажет свой класс в России".

21-летний Тавареш в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Базель», где тогда работал нынешний главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. В 28 матчах за швейцарский клуб португалец забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач.

В сезоне-2022/23 вернувшийся в «Бенфику» Тавареш в официальных встречах участия не принимал.