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Сегодня, 10:47

Последствия землетрясений в Турции не повлияли на сборы «Торпедо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев в комментарии для «СЭ» рассказал об отсутствии изменений в программе сборов команды в Турции, несмотря на землетрясение.

«Вчера «Торпедо» двумя составами провело в Белеке контрольные матчи с воронежским «Факелом» и астраханским «Волгарем», а сегодня утром у нашей команды состоялась заключительная тренировка в рамках второго турецкого сбора. Впереди у футболистов три выходных дня, которые ребята могут провести по своему усмотрению: кто-то полетит домой в Москву, а кто-то останется в Турции.
Во второй половине дня 13 февраля торпедовцы соберутся в другом отеле, в Ларе, как и планировалось ранее, и продолжат подготовку к весенней части сезона. На третьем турецком сборе запланировано 3 тренировочных матча. Никаких изменений в программе сборов «Торпедо» в связи с последними трагическими событиями в Турции не произошло», — сказал Ганичев «СЭ».

Землетрясение произошло в ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции магнитудой 7,8 балла, оно стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп. По последним данным, число погибших превысило 12 тысяч человек, общее число пострадавщих — более 50 тысяч людей.

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ФК Торпедо (Москва)
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