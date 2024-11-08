Посол Аргентины в России назвал Барко одним из лучших футболистов «Спартака» в этом сезоне

Посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра поделился мнением о том, что аргентинский полузащитник Эсекьель Барко является одним из лучших футболистов московского «Спартака» в текущем сезоне.

«В матче с «Ростовом» сыграл, наверное, не очень хорошо. Барко — один из лучших игроков сезона в команде. Мы впервые встретились, он хороший парень. На матч нас пригласили Эсекьель и клуб, Барко хотел увидеть нас«, — сказал посол ТАСС.

25-летний Барко перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» в июле 2024 года. В составе московской команды полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.