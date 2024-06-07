Посол Бразилии в РФ доволен большим количеством бразильцев в российском футболе

Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес в беседе с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ высказался о бразильском представительстве в российском футболе.

— В российском футболе сейчас очень велико бразильское представительство. Я был на финале Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой», где на поле вышло очень много игроков из нашей страны. Кажется, девять человек. Я рад, что так много бразильцев играет за российские команды. Это очень хорошие футболисты, некоторые из которых выступали уже и за сборную Бразилии. Нормально ли иметь столько бразильцев в составе как у «Зенита»? Вполне. У нас на родине во многих командах тоже хватает иностранцев. К примеру, во «Флуминенсе», за который я болею, сейчас четверо игроков из других стран Южной Америки, — сказал Соарес.

«Зенит» в сезоне-2023/24 в шестой раз подряд стал чемпионом России. Также команда Сергея Семака выиграла FONBET Кубок страны и Суперкубок.