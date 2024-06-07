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Сегодня, 11:23

Посол Бразилии в РФ считает, что российские футболисты смогли бы заиграть в серии А

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Бухаев
Корреспондент
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Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес в беседе с «СЭ» в кулуарах ПМЭФ высказал мнение о том, способны ли российские футболисты заиграть в бразильской лиге.

— Могут ли российские игроки поехать выступать в Бразилию? А почему нет? Не назову фамилий, но я часто смотрю российский чемпионат. И в вашей лиге много футболистов, которые по своему уровню вполне могли бы заиграть в бразильских командах, — сказал Соарес.

На данный момент в чемпионате Бразилии-2024 первое место занимает «Фламенго», набравший 14 очков в 7 матчах. На второй строчке находится «Баия» (14), на третьей — «Ботафого» (13).

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