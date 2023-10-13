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Сегодня, 12:30

Посол БРИКС в Бразилии: «Зенит» Сан-Паулу будет правильнее»

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболисты &amp;quot;Зенита&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима в интервью «СЭ» высказался о том, справедливо ли в шутку называть «Зенит» клубом из Рио-де-Жанейро.

— В России шутили: из-за количества легионеров из Бразилии «Зенит» пора переименовать в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

— Слышал об этом, но большинство игроков родом не из Рио-де-Жанейро, а из Сан-Паулу. Так что «Зенит» Сан-Паулу будет правильнее!

— Вы знакомы с кем-то из игроков?

— С Ренаном, Клаудиньо. Они играли на одном из Кубков БРИКС.

— Что вы думаете о получении бразильцами паспортов РФ? Как, например, сделал Клаудиньо.

— Для нас это нормально.

— Но почему бразильцы едут именно в Россию?

— Футбол в России сильно эволюционировал, а люди — очень приветливые. Это даже не мое мнение — слышу подобное от многих футболистов. Плюс большую роль играет инфраструктура.

— Даже в Сибири?

— Да, там все в порядке! Отличная логистика, много машин. Но слишком много снега. (Улыбается.)

 
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В марте этого года Дзюба заявил, что решил уйти из «Зенита», потому что клуб стал превращаться в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с июля 2015 года и четыре раза выигрывал с ней чемпионат России.

Футбол
ФК Зенит
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