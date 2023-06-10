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Сегодня, 15:38

Посредники предлагали услуги Бителло «Спартаку», московский клуб не заинтересован в трансфере игрока

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Посредники предлагали услуги полузащитника «Гремио» Бителло нескольким российским клубам, в том числе «Спартаку» и «Зениту», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, красно-белые в данный момент не рассматривают вариант с переходом бразильца, так как ищут футболиста с другими игровыми качествами и техническим функционалом.

Ранее журналист Диого Росси со ссылкой на Диего Торбеса сообщил о том, что представители одного российского клуба наблюдали за игрой Бителло в Бразилии и намерены осуществить трансфер полузащитника в летнее трансферное окно. «Гремио» рассчитывает получить около 10 миллионов евро за 70% прав на игрока.

В нынешнем сезоне Бителло сыграл 27 матчей за бразильский клуб, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 3,5 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/posredniki-predlagali-uslugi-bitello-spartaku-moskovskii-klub-ne-zainteresovan-v-transfere-igroka-257701/
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