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Сегодня, 18:33

Потенциальный новичок «Спартака» Алексис Дуарте попрощался с клубом «Серро Портеньо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Алексис Дуарте, который должен перейти в «Спартак», попрощался с клубом «Серро Портеньо».

«Не могу сказать «прощай» клубу, который видел мой путь в футболе с самых первых шагов. Руководству и тренерам, которые всегда поддерживали меня. Болельщикам, которые стали моей семьей. Не могу сказать вам «прощай», поэтому скажу «до скорой встречи»! Спасибо за все!» — написал Дуарте.

Ранее на сайте клуба появилось сообщение, что 22-летний игрок в ближайшее время отправится в Европу, чтобы пройти медицинское обследование и подписать новый контракт до июня 2027 года. Отмечается, что московский клуб заплатит за Дуарте 3,8 миллиона евро.

Парагваец выступал в «Серро Портеньо» с 2019 года. Всего за клуб он провел 107 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
0
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