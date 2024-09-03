Потенциальный новичок «Спартака» Мангаш попрощался с одноклубниками из «Витории Гимарайнш»

Как сообщает португальское издание «O Jogo», левый защитник «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаш сегодня, 3 сентября, попрощался с одноклубниками перед переходом в «Спартак».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Мангаш перейдет в «Спартак» за сумму около двух миллионов евро.

26-летний Мангаш является воспитанником «Бенфики», за «Виторию» он выступает с 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету крайнего защитника 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.