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Сегодня, 17:22

Потенциальный новичок «Спартака» Мангаш попрощался с одноклубниками из «Витории Гимарайнш»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Как сообщает португальское издание «O Jogo», левый защитник «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаш сегодня, 3 сентября, попрощался с одноклубниками перед переходом в «Спартак».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Мангаш перейдет в «Спартак» за сумму около двух миллионов евро.

26-летний Мангаш является воспитанником «Бенфики», за «Виторию» он выступает с 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету крайнего защитника 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: O Jogo
РПЛ
ФК Витория Гимарайнш
ФК Спартак (Москва)
Рикарду Мангаш
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