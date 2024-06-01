Повторное заседание комитета по этике РФС по шутке Безрукова состоится 4 июня

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» сообщил, когда состоится повторное заседание комитета по этике РФС по делу футболиста «Рубина» Руслана Безрукова. Первый раз данный вопрос рассматривался 21 мая.

«Повторное заседание комитета по этике по делу Руслана Безрукова пройдет 4 июня, такую дату назначил председатель комитета», — сказал Митрофанов «СЭ».

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ. Позже в казанском клубе извинились за высказывание полузащитника.

По словам самого футболиста, он не ожидал, что его шутка вызовет резонанс среди СМИ и болельщиков. Как отметил Безруков, его слова были сказаны исключительно с целью посмеяться.