Поярков: «Круговой будет сильнее Дугласа Сантоса, если не сильнее уже сейчас»

Защитник «Ростова» Николай Поярков сравнил уровень игрока «Зенита» Дугласа Сантоса и его бывшего одноклубника Данила Кругового.

— Вы наверняка продолжали следить за РПЛ. Лучший левый защитник лиги?

— Дуглас Сантос.

— А если из этнических россиян?

— Круговой.

— Получается, что он правильно и ушел из-под Дугласа.

— Может, и правильно, сейчас играет постоянно. Но он, и играя в «Зените», уровень свой показывал. Понятно, что Дуглас — это Дуглас, но Круговой может спокойно и в «Зените» играть. Считаю, что у него большой потенциал. Он будет сильнее Дугласа, если не сильнее его уже сейчас.

— Считаете, Круговой сильнее Дугласа?

— Возможно, да, — цитирует Пояркова «РБ Спорт».

Летом 2024 года Круговой на правах свободного агента перешел в ЦСКА из «Зенита». В первой части сезона-2024/25 защитник провел 24 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.