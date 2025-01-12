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Защитник «Ростова» Поярков: «Приятно вернуться в родной клуб»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Николай Поярков прокомментировал возвращение в команду из аренды в «СКА-Хабаровск».

— Решение руководства «Ростова» и тренерского штаба команды. Узнал о возвращении после окончания осенней части. Какие могут быть впечатления? Очень рад. Приятно вернуться в РПЛ, в родной клуб. Сообщил об этом агент, — цитирует Пояркова «РБ Спорт».

Поярков на правах аренды играл в хабаровском клубе с июля прошлого года. Он провел 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Николай Поярков
Футбол
ФК Ростов
ФК СКА-Хабаровск
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