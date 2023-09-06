Появилось фото Николая Фоменко в роли Бескова в фильме о Черенкове

Продюсерский центр Сергея Шишкарева «Сделано в «Дело» показал, как выглядит актер Николай Фоменко в роли легендарного тренера Константина Бескова в фильме о полузащитнике «Спартака» и сборной СССР Федоре Черенкове.

Картина будет называться «Федя. Народный футболист». Помимо Фоменко в фильме сыграют такие актеры, как Станислав Румянцев, Борис Щербаков, Александра Дроздова, Игорь Петренко и Сергей Мигицко. Съемки планируется завершить в сентябре 2023 года.

Черенков ушел из жизни в 2014 году. Он является трехкратным чемпионом СССР, чемпионом России, а также бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года.