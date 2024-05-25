Появилось фото Сергея Галицкого с трибуны на матче «Краснодар» — «Динамо»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий посетил домашний стадион своей команды, чтобы посмотреть с трибуны матч заключительного, 30-го тура РПЛ против «Динамо».

Перед игрой Галицкий попал в объектив во время общения с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

В конце 2021 года Галицкий рассказал, что он серьезно болен, однако бизнесмен не говорил о своей болезни напрямую. Позднее появилась информация о том, что его заболевание связано с онкологией.

«Краснодар» может стать чемпионом России впервые в истории. Для этого «быкам» нужно победить «Динамо» и надеяться на то, что «Зенит» в параллельном матче не сможет обыграть «Ростов».