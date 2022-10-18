Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:05

Появилось полное видео перепалки тренеров ЦСКА и «Спартака» Федотова и Абаскаля во время дерби

Иван Торопцев
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Появилось полное видео перепалки главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля во время матча 13-го тура РПЛ.

После завершения первого тайма Абаскаль направился в сторону Федотова и начал предъявлять тому претензии о несоблюдении фейр-плей игроками армейцев, указывая пальцем в сторону скамейки красно-синих. Федотов в ответ на это заявил: «Что ты там рассказываешь, ***? Что ты там машешь своими руками, ***? Иди, езжай домой, ***, *** клоун».

Конфликт возник на фоне первого гола армейцев. Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, находившийся с мячом, обратил внимание на то, что футболист красно-синих Хорхе Карраскаль оказался на газоне. Зобнин решил остановиться, чтобы Карраскалю оказали помощь, однако главный судья Сергей Карасев не стал останавливать игру, а защитник ЦСКА Милан Гайич подхватил мяч, прошел с ним по правому флангу и отдал передачу форварду Федору Чалову, который забил гол.

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение Федотова и Абаскаля на ближайшем заседании, которое состоится в четверг, 20 октября.

Владимир Федотов. Федотов вдохнул новую жизнь в противостояние ЦСКА и «Спартака». Так ли это плохо?

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
18
30
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Небольшая победа России. Ничушкин, обвиняемый в употреблении допинга, невиновен
Канчельскис: «Пускай Кокорин закроет рот и не открывает! Если я его трону, он закончит с футболом»
Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине
Посол России в Венгрии ответил на слова о «скором конце Украины»
В парламенте Японии призвали Украину сложить оружие
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Это не имеет отношения к футболу и принципам этики». В ЦСКА отреагировали на решение КДК рассмотреть поведение Федотова и Абаскаля
Орлов — об эпизоде с Зобниным: «Выбей мяч, если ты такой умный»
Федотова могут дисквалифицировать. Почему молчит ЦСКА?
Павлюченко о словах Федотова: «В эту грязь не хочется лезть»
КДК РФС рассмотрит поведение Федотова и Абаскаля. Тренеры вызваны на заседание
Федотов вдохнул новую жизнь в противостояние ЦСКА и «Спартака». Так ли это плохо?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

КДК РФС рассмотрит поведение Федотова и Абаскаля. Тренеры вызваны на заседание

Павлюченко о словах Федотова: «В эту грязь не хочется лезть»