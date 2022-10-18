Появилось полное видео перепалки тренеров ЦСКА и «Спартака» Федотова и Абаскаля во время дерби

Появилось полное видео перепалки главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля во время матча 13-го тура РПЛ.

После завершения первого тайма Абаскаль направился в сторону Федотова и начал предъявлять тому претензии о несоблюдении фейр-плей игроками армейцев, указывая пальцем в сторону скамейки красно-синих. Федотов в ответ на это заявил: «Что ты там рассказываешь, ***? Что ты там машешь своими руками, ***? Иди, езжай домой, ***, *** клоун».

Конфликт возник на фоне первого гола армейцев. Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, находившийся с мячом, обратил внимание на то, что футболист красно-синих Хорхе Карраскаль оказался на газоне. Зобнин решил остановиться, чтобы Карраскалю оказали помощь, однако главный судья Сергей Карасев не стал останавливать игру, а защитник ЦСКА Милан Гайич подхватил мяч, прошел с ним по правому флангу и отдал передачу форварду Федору Чалову, который забил гол.

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение Федотова и Абаскаля на ближайшем заседании, которое состоится в четверг, 20 октября.