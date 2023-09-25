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РПЛ

Сегодня, 16:41

Появилось видео конфликта Промеса с полицейскими в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись конфликта форварда «Спартака» Квинси Промеса с сотрудниками полиции в Москве.

25 сентября Mash сообщил, что 31-летний футболист устроил скандал в московском отделении полиции из-за задержания его друзей.

При этом, по информации Telegram-канала «Мутко против» это видео было снято более года назад.

В текущем сезоне Промес провел 12 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

Источник: Mash
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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