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Сегодня, 11:44

«Езжай домой, клоун!» Появилось видео нецензурного обращения тренера ЦСКА Федотова к Абаскалю из «Спартака»

Иван Торопцев
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА Владимира Федотова к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю.

Инцидент произошел во время матча 13-го тура между армейцами и красно-белыми, который закончился ничьей со счетом 2:2.

В ролике Федотов говорит Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ***? Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун». Видео доступно по этой ссылке.

На послематчевой пресс-конференции Федотов неуважительно высказался об Абаскале. Специалист заявил: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я не понял, о чем идет речь».

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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