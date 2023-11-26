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Сегодня, 21:39

Появилось видео оскорбительного жеста Кордобы в адрес ассистента арбитра

Алина Савинова
Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Появилось видео оскорбительного жеста форварда «Краснодара» Джона Кордобы в адрес второго ассистента арбитра Варанцо Петросяна во время матча 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3). Эпизод опубликовал Telegram-канал «Матч Премьер».

За грубый жест 30-летний колумбиец получил красную карточку после окончания встречи. Позже нападающий пытался попасть в раздевалку судей, чтобы узнать причину своего удаления.

Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от 2 до 4 матчей за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча.

Из-за поражения «Уралу» «быки» упустили лидерство в РПЛ и на данный момент на 1 очко отстают от «Зенита».

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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