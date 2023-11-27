Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:38

PR-агент Дзагоева: «Возможно ли возвращение Алана в ЦСКА? Думаю, да»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

PR-менеджер Дарья Арсланова, которая занимается медийным сопровождением Алана Дзагоева, рассказала, может ли футболист вернуться в ЦСКА в новой роли.

— Алан — крутой спикер, которого очень любят журналисты, но для него общение с медиа всегда было тем, что сопровождает его профессиональную карьеру, а не наоборот. Думаю, так будет и дальше.

— Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев публично пригласил Алана обсудить возможное возвращение в клуб. Возможно ли такое в теории?

— Думаю, да. Уверена, что болельщики с восторгом воспримут возвращение Алана в ЦСКА уже в другом качестве, — цитирует Арсланову «РБ Спорт».

Дзагоев выступал за ЦСКА, «Рубин» и греческую «Ламию», за которую сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Он является трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pr-agent-dzagoeva-vozmozhno-li-vozvrashhenie-alana-v-tsska-dumayu-da/
Алан Дзагоев
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Костомаров — об участии в шоу «Аватар»: «Крутой был эксперимент»
Телеведущая Анна Кастерова и хоккеист Евгений Малкин воспитывают 7-летнего сына
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Горшков — о драке Дзюбы и Пиняева: «Если бы Артем стоял на коленках, у Сережи был бы шанс»

Полузащитник сборной Казахстана Самородов дал авторизацию агентству на переговоры с российскими клубами