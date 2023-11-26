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Сегодня, 20:28

PR-менеджер Дзагоева: «Алан не был готов к завершению карьеры, «Ламия» предлагала ему подумать»

Алина Савинова
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PR-менеджер экс-полузащитника сборной России Аслана Дзагоева Дарья Арсланова рассказала, как футболист пришел к решению завершить карьеру.

«Конечно, он не был готов к завершению карьеры. К этому вообще сложно подготовиться. Даже если футболист понимает, что это его последний сезон, и как-то привыкает к этой мысли, это в любом случае дается непросто. А Алан тренировался и играл с той же страстью и желанием, что и в начале карьеры. Тренер «Ламии» говорил ему: «You are crazy» (ты сумасшедший), «Big training» (хорошая подготовка). Для «Ламии» Дзагоев был очень важен — и как футболист, который может усилить игру, и как медийная личность, которая сразу привлекла внимание к клубу. Они готовы были ждать его восстановления, предлагали подумать еще. Но когда Алан дернул на тренировке левую икроножную мышцу, то есть около месяца ушло бы на восстановление, то принял решение заканчивать», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Дзагоев объявил о завершении карьеры 21 ноября. Он выступал за ЦСКА, «Рубин» и греческую «Ламию». Дзагоев является трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pr-agent-dzagoeva-alan-ne-by-l-gotov-k-zaversheniyu-kar-ery-lamiya-predlagala-emu-podumat/
Алан Дзагоев
Футбол
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