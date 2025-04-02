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Судейство

2 апреля, 16:21

Каманцев высказался о возможной мошеннической схеме в судействе: «Создает фантастические риски»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном использовании российскими арбитрами мошеннической схемы.

22 марта Telegram-канал SportBaza сообщил, что самарские следователи МВД вычислили схему, по которой, по их мнению, могли получать деньги российские арбитры. По версии следствия, арбитры брали деньги с представителей сразу двух команд, что означает, что они не оказывали влияние на результат, а занимались мошенничеством. Однако доказать факт передачи денег практически нереально.

— Была описана следующая схема: деньги арбитр берет у обеих команд, но при этом он судит честно.

— Это похоже на пересказ анекдота: «Верни разницу — суди честно». Но так говорилось про судей общегражданских, а не футбольных. С позиции юриста скажу, что так не работает. Две команды пришли и принесли деньги? Судья находится под контролем и надзором, но к нему приехали, принесли деньги, и он положил их на тумбочку?

— При такой схеме, должно быть, каждая из команд уверена, что заплатила только она.

— Конечно! Команды же между собой не общаются. Сотрудники из команды в команду не переходят. В каждой команде меняется менеджмент, все о чем-то общаются. Я не говорю, были такие случаи или нет — с этим разберутся органы. Но то, что вы огласили, выглядит как безумно странная схема, которая создает какие-то совершенно фантастические риски, — сказал Каманцев «СЭ».

22
Футбол
РПЛ
Павел Каманцев
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