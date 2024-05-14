Аленичев — о лимите на легионеров: «Проблема не в нем, а в уровне наших футболистов»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не видит проблемы в нынешней формуле лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее текущий лимит на легионеров раскритиковал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«8 иностранцев на поле — это нормально. А если русские будут сильнее, то они и будут играть. Тренер же сам себе не враг. Если условный Иванов будет сильнее условного Клаудиньо, будет играть русский футболист. Проблема не в лимите, а в уровне наших футболистов», — приводит слова Аленичева Sport24.

На данный момент в заявку команды на сезон в РПЛ может войти 14 иностранных футболистов. 8 из них одновременно могут находиться на поле.