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Сегодня, 10:55

Председатель Госдумы Володин: «Огромные средства должны тратиться на детский и массовый спорт. И тогда на поле будут наши ребята»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал лимит на легионеров в российском футболе.

«В футбольных командах разрешено, чтобы выходило на поле 8 легионеров. И только трое тех, кто играет в национальной команде. Это о чем говорит? Задумайтесь! Мы должны сделать все, чтобы на поле выходили наши ребята. Те, кто бредит спортом, должны реализовать себя и остаться в стране. А огромные средства должны тратиться на детский и массовый спорт. И тогда на поле будут наши ребята. Мы должны поддержать Михаила Дегтярева, он сейчас аккуратно подбирает формулировки. А мы его помним, как сокола Жириновского. У него есть опора и поддержка», — заявил Володин в ходе обсуждения кандидатуры на должность Министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пленарном заседании.

В 2022 году был принят лимит на легионеров, при котором команды РПЛ могут внести в заявку на сезон 13 иностранцев и иметь на поле не более 8 из них. Тогда же руководители РФС заявляли, что через два года лимит, возможно, придется изменить, поскольку Министерство спорта РФ настаивало на дополнительной системе мотивации молодых футболистов.

РПЛ
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