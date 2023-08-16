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Сегодня, 15:28

Председатель КДК РФС назвал недопустимым поведение Дзюбы в адрес журналиста с моральной точки зрения

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц поделился мнением о поступке форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, который грубо ответил на вопрос журналиста после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Кроме того, Григорьянц и не стал комментировать заявление экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, выступившего в защиту футболиста.

Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал 34-летнего нападающего на два матча условно за угрозы в адрес журналиста Виталия Бородина.

— Слуцкий назвал Бородина 19-летним дебилом. Он действующий тренер, субъект футбола. Эта ситуация попадает под действие регламента?

— Это не юрисдикция КДК РФС.

— А комитета по этике?

— Это решает комитет по этике.

— Как вы оцениваете поступок с моральной точки зрения?

— С моральной точки зрения считаю поведение Дзюбы недопустимым, — сказал Григорьянц.

Артем Дзюба
Футбол
РФС
Артур Григорьянц
Леонид Слуцкий
КДК
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В КДК РФС заявили, что Дзюба признал свою вину в инциденте с журналистом