Председатель КДК РФС назвал недопустимым поведение Дзюбы в адрес журналиста с моральной точки зрения

Сегодня, 15:28
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц поделился мнением о поступке форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, который грубо ответил на вопрос журналиста после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).
Кроме того, Григорьянц и не стал комментировать заявление экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, выступившего в защиту футболиста.
Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал 34-летнего нападающего на два матча условно за угрозы в адрес журналиста Виталия Бородина.
— Слуцкий назвал Бородина 19-летним дебилом. Он действующий тренер, субъект футбола. Эта ситуация попадает под действие регламента?
— Это не юрисдикция КДК РФС.
— А комитета по этике?
— Это решает комитет по этике.
— Как вы оцениваете поступок с моральной точки зрения?
— С моральной точки зрения считаю поведение Дзюбы недопустимым, — сказал Григорьянц.