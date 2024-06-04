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Сегодня, 10:00

Стукалов — о деле Безрукова: «На все смотрим через призму регламента по этике РФС»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Руслан Безруков (справа) в борьбе с Хорхе Карраскалем.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как будет приниматься решение по делу футболиста «Рубина» Руслана Безрукова.

«У нас все четко: есть регламент. Соответственно мы все вопросы рассматриваем не через призму наших личных ощущений, а в соотвествии с регламентом по этике РФС. Пока дело Безрукова мы вообще не обсуждали. Я не знаю позицию коллег.

У нас все просто и демократично. Все члены комитета высказывают свое мнение и выбирают более усредненное решение из всех позиций, которые есть. Причем они основаны на регламенте РФС. Каждый доказывает: «Я считаю так, потому что пункт такой-то гласит...» Они юристы, они очень быстро ориентируются. А вот моя позиция, это эмоции, а эмоции в нашем деле абсолютно не нужны«, — сказал Стукалов «СЭ».

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «быков» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ.

Комитет по этике РФС должен был рассмотреть дело Безрукова 21 мая, однако перенес заседание на 4 июня, поскольку игрок не смог на нем присутствовать.

Руслан Безруков
РФС
ФК Рубин (Казань)
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