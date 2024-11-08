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Сегодня, 17:06

Медведев: «Краснодар» набрал ход, но «Зенит» будет биться за победу изо всех сил»

Руслан Минаев
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил чемпионскую гонку в этом сезоне РПЛ.

«Будет очень напряженная борьба. «Краснодар» действительно набрал ход, замахивается на рекорд в матчах без потерянных очков. Но я уверен, что «Зенит» будет биться за победу в юбилейном сезоне изо всех сил», — цитирует Медведева пресс-служба БК «Зенит».

После 14 туров РПЛ «Краснодар» набрал 36 очков и лидирует в таблице. У «Зенита» — 33 очка и вторая строчка. Третьим идет «Локомотив» — 31 очко.

Источник: БК Зенит
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Александр Медведев (руководитель)

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