Медведев: «Краснодар» набрал ход, но «Зенит» будет биться за победу изо всех сил»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил чемпионскую гонку в этом сезоне РПЛ.

«Будет очень напряженная борьба. «Краснодар» действительно набрал ход, замахивается на рекорд в матчах без потерянных очков. Но я уверен, что «Зенит» будет биться за победу в юбилейном сезоне изо всех сил», — цитирует Медведева пресс-служба БК «Зенит».

После 14 туров РПЛ «Краснодар» набрал 36 очков и лидирует в таблице. У «Зенита» — 33 очка и вторая строчка. Третьим идет «Локомотив» — 31 очко.