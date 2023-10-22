Медведев — об открытии «чемпионского коридора»: «Медиалигу выиграем и такую же аллею славы оформим»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы журналистов после открытия «чемпионского коридора» на «Газпром Арене», посвященного двум золотым звездам команды.

— Очень приятно в такой компании открывать наш чемпионский коридор. Думали, как назвать, был вариант «чемпионский тоннель», но мы на третьем этаже находимся, поэтому коридор, — начал Медведев. — Не важно, сколько чемпионских званий выиграно — одно или 10, как у Бирюкова. Важно, что есть преемственность «Зенита». Что это не просто футбольная команда, это клуб, сообщество. Объединение не только игроков и тренеров, но и болельщиков, которых миллионы не только в нашей стране, но и зарубежом.

— Какое чемпионство для вас особенное?

— Первое и последнее. Надеюсь, следующее будет в этом сезоне.

— Как долго шла работа?

— От идей до воплощения прошло не так много времени. После нашего 10-го чемпионства и пятого подряд мы собрались нашим дружным коллективом и решили, что сделаем аллею славы и реальную, и вертуальную. Были разные варианты как и в какой форме. Хорошо, что у нас много архивных данных: и фото, и видео. Можно оцифровать и выложить в хорошем качестве. Ждите открытия видеоотдела в «чемпионском коридоре». Медиалигу выиграем и такую же аллею славы оформим. (смеется).