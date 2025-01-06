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Сегодня, 20:11

Медведев: «Вендел вернется в «Зенит» вовремя. Goal забил в свои ворота»

Микеле Антонов
Корреспондент
Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» прояснил ситуацию с бразильским полузащитником команды Венделом.

Ранее издание Goal сообщило, что 27-летний полузащитник не собирается возвращаться в расположение клуба после отпуска в Бразилии. По информации источника, футболист желает перейти в более именитый клуб.

«Вендел будет вовремя на первом сборе, а «Goal» забил в свои ворота», — сказал Медведев «СЭ».

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал 11 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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