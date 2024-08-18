Медведев о словах Семака про судейство: «Все довольны быть не могут. Главное, чтобы не было предвзятости»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о судействе в РПЛ.

Главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак после ничьей с «Химками» (1:1) в матче 5-го тура РПЛ раскритиковал арбитров за странность в аргументировании своих решений.

— Видите ли вы проблему в судействе? Об этом говорил Семак на пресс-конференции.

— Судейством все довольны быть не могут. Главное, чтобы не было предвзятости, — сказал Медведев.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 13 очками. Команда из Санкт-Петербурга в матче с «Химками» впервые потеряла очки и пропустила первый гол в нынешнем сезоне.