Медведев о словах Семака про судейство: «Все довольны быть не могут. Главное, чтобы не было предвзятости»

Сегодня, 22:54
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о судействе в РПЛ.
Главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак после ничьей с «Химками» (1:1) в матче 5-го тура РПЛ раскритиковал арбитров за странность в аргументировании своих решений.
— Видите ли вы проблему в судействе? Об этом говорил Семак на пресс-конференции.
— Судейством все довольны быть не могут. Главное, чтобы не было предвзятости, — сказал Медведев.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 13 очками. Команда из Санкт-Петербурга в матче с «Химками» впервые потеряла очки и пропустила первый гол в нынешнем сезоне.