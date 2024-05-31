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Сегодня, 15:28

Медведев — о выкупе контракта Изидора: «Каждому овощу свое время»

Александр Медведев.
Фото Global Look Press
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о выкупе контракта нападающего Вильсона Изидора у «Локомотива».

В сезоне-2023/24 французский футболист выступал за сине-бело-голубых на правах аренды.

«Зенит» выкупил контракт Изидора? Каждому овощу свое время», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

27 мая Изидор сообщил, что подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26.

За петербургскую команду француз отыграл 20 матчей во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами.

Ранее стало известно, что «Зенит» рассматривает возможность продажи Изидора в летнее трансферное окно.

Источник: «Чемпионат»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
Вильсон Изидор
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