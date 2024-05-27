Медведев объяснил яркое празднование Венделом чемпионства умением работать и играть

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал празднование полузащитником сине-бело-голубых Венделом чемпионства.

Ранее футболист отметил шестой титул команды подряд с сигаретами, алкоголем и кальяном.

«Празднование Вендела? Только фарисейская часть публики бурно реагирует на это. Кто умеет работать и играть, тот отдыхает и празднует не спустя рукава», — сказал Медведев «СЭ».

В 30-м туре «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» (2:1). В параллельном матче «Динамо», лидировавшее перед последним туром, уступило «Краснодару» (0:1). В результате сине-бело-голубые вышли на первое место и в шестой раз подряд стали чемпионами России.