Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:49

Медведев объяснил яркое празднование Венделом чемпионства умением работать и играть

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал празднование полузащитником сине-бело-голубых Венделом чемпионства.

Ранее футболист отметил шестой титул команды подряд с сигаретами, алкоголем и кальяном.

«Празднование Вендела? Только фарисейская часть публики бурно реагирует на это. Кто умеет работать и играть, тот отдыхает и празднует не спустя рукава», — сказал Медведев «СЭ».

В 30-м туре «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» (2:1). В параллельном матче «Динамо», лидировавшее перед последним туром, уступило «Краснодару» (0:1). В результате сине-бело-голубые вышли на первое место и в шестой раз подряд стали чемпионами России.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
5
Обсудить
Читайте также
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
Полина Гагарина даст большой концерт в «Лужниках»
Друг сдавшегося на танке в российский плен бойца ВСУ объяснил поступок мужчины
Слишкович встретился с новым главным тренером и может уйти, Бабич хочет остаться, а Джикия поставил оценку сезону. Что происходит в «Спартаке» после окончания РПЛ
Захарова ответила на слова президента Эстонии о намерении поставить РФ на колени
На штрафстоянке в Мытищах загорелись девять машин
Популярное видео
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Пятибратов: «Зенит» давал шанс, но соперники им не воспользовались»
«Зенит» покупает Волкова? Спорный трансфер, но клубу нужны российские паспорта
Газзаев: «Семак выиграл 6 титулов кряду, а его нет даже в тройке лучших»
Хет-трик Тюкавина, Губерниев на коленях перед Бузовой, Каррера наградил Личку
Тройка лучших судей — Карасев, Кукуян, Левников. Мажичу нравятся Кукуляк и Сухой
Жирков назвал «Локомотив» и «Спартак» главными разочарованиями сезона РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Ростов» не стал продлевать контракт с Терентьевым

Личка обратился к Ройсу: «Марко, приглашаем тебя в «Динамо»