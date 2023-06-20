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Сегодня, 22:25

Председатель совдира «Локо» рассказал, о чем мечтает перед стартом сезона

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Юрий Нагорных.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о мечте выиграть чемпионат России.

«Любой клуб, любой спортсмен мечтает победить. Конечно, мы мечтаем об этом. Мы хотим, чтобы снова на красно-зеленой улице был праздник. Будем прилагать все усилия для этого», — сказал Нагорных «СЭ» в рамках ПМЭФ, который в субботу завершился в Санкт-Петербурге.

По итогам прошедшего сезона РПЛ «Локомотив» занял 8-е место в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Зенит». ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые. Новый сезон РПЛ стартует 23 июля 2023 года.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
0
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