Председатель совдира «Локомотива» рассказал о трансферной политике клуба в зимнее окно

Сегодня, 09:30
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» оценил возможность приглашения молодых игроков из «Чертаново» в команду.
— Есть мнение, что стоит ждать в «Локомотиве» приход большого числа игроков из «Чертаново».
— Возможен приход молодых талантливых игроков. Они могут представлять совершенно разные клубы. Они могут быть воспитанниками разных академии. Мы хотим, чтобы в «Локомотиве», в том числе, играли лучшие российские игроки.
«Локомотив» с 12 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ после 14 туров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования