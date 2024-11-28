Гафин — о коррупционном скандале: «Клубы РПЛ заинтересованы в честном расследовании этой истории»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал коррупционный скандал в российском футболе.

— Если лига подозревается в подобном, стоимость контрактов падает. Мы заинтересованы в честном расследовании этой истории.

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.