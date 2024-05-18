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Сегодня, 16:36

Гафин об интересе «Атлетико» к Тюкавину: «Я не готов комментировать все, что появляется»

Сергей Жуков
корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о появившейся информации о том, что форвард клуба Константин Тюкавин может перейти в «Атлетико».

«Новости видел. Я не готов комментировать все, что появляется. Сейчас новостная лента устроена таким способом, что любой человек может написать, это завирусится, а нам приходится всякую ерунду комментировать», — сказал Гафин.

Константин Тюкавин может покинуть &laquo;Динамо&raquo;. «Атлетико» интересуется Тюкавиным? Уедет ли форвард летом в Европу? Инсайды «СЭ»

Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне он отыграл 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Атлетико
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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