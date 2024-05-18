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Сегодня, 16:28

Гафин о победе над «Крыльями Советов»: «Сделали то, что зависело от нас»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу клуба над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 29-го тура РПЛ.

Игра прошла 18 мая в Москве на стадионе «ВТБ-Арена».

«Наверное, говорить смысла нет. Выиграли при аншлаге, огромных ожиданиях, при достаточно непростом для нас сценарии. Сделали то, что зависело от нас. Общий просмотр матча «Зенит» «Ахмат»? Это дело индивидуальное. Чувствуется, что команда все прекрасно понимает и, как я уже сказал, один шаг. Как собирать аншлаги? Находиться на лидирующих позициях, показывать красивую игру», — сказал Гафин.

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На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 5 очков. При этом у петербуржцев есть один матч в запасе. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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