Гафин о победе над «Крыльями Советов»: «Сделали то, что зависело от нас»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу клуба над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 29-го тура РПЛ.

Игра прошла 18 мая в Москве на стадионе «ВТБ-Арена».

«Наверное, говорить смысла нет. Выиграли при аншлаге, огромных ожиданиях, при достаточно непростом для нас сценарии. Сделали то, что зависело от нас. Общий просмотр матча «Зенит» — «Ахмат»? Это дело индивидуальное. Чувствуется, что команда все прекрасно понимает и, как я уже сказал, один шаг. Как собирать аншлаги? Находиться на лидирующих позициях, показывать красивую игру» , — сказал Гафин.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 5 очков. При этом у петербуржцев есть один матч в запасе. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).