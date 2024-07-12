Председатель совета директоров «Динамо» Гафин прокомментировал интервью Шунина

Сегодня, 20:01
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на интервью экс-голкипера команды Антона Шунина.
— Работаем над точечным усилением. Самое важное, что мы должны сделать в межсезонье — использовать и улучшать свои внутренние резервы.
— Читали ли вы интервью Антона Шунина? Что можете сказать?
— Наше предложение до сих пор в силе. Ждем ответа от Антона.
— Спокойны ли за вратарскую линию?
— Мы усилились. К сожалению, сегодня произошло такое дежавю матча со «Спартаком». Будем прогрессировать. Лунев — усиление. Это вратарь сборной России, — заявил Гафин.
1 июля «Динамо» объявило об уходе 37-летнего Шунина в связи с окончанием срока действия контракта. За бело-голубых на высшем уровне голкипер выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.