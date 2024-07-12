Председатель совета директоров «Динамо» Гафин прокомментировал интервью Шунина

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на интервью экс-голкипера команды Антона Шунина.

— Работаем над точечным усилением. Самое важное, что мы должны сделать в межсезонье — использовать и улучшать свои внутренние резервы.

— Читали ли вы интервью Антона Шунина? Что можете сказать?

— Наше предложение до сих пор в силе. Ждем ответа от Антона.

— Спокойны ли за вратарскую линию?

— Мы усилились. К сожалению, сегодня произошло такое дежавю матча со «Спартаком». Будем прогрессировать. Лунев — усиление. Это вратарь сборной России, — заявил Гафин.