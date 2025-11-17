Председатель совета директоров «Динамо» Ивлев обратился к болельщикам: «Карпин искренне радел за клуб»

17 ноября, 20:47
Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев обратился к болельщикам после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера клуба.
«Дорогие болельщики «Динамо»! Мы понимаем, что в последнее время чувствует каждый из вас, — результаты в первой части сезона никого не оставляют равнодушными. Поверьте, все в клубе переживают не меньше, чем вы, преданные фанаты, которые всем сердцем с командой. Безразличия в «Динамо» нет и быть не может, все упорно работают для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему — и чтобы рано или поздно сбылась наша общая мечта.
Сейчас на тренерском мостике произошли изменения. Хотелось бы поблагодарить Валерия Георгиевича Карпина за работу, за самоотдачу — он искренне радел за «Динамо» и результаты команды. Давайте вместе пожелаем удачи исполняющему обязанности главного тренера и окажем штабу и футболистам максимальную поддержку.
Сделать это может каждый из вас. До конца календарного года осталось лишь четыре матча, два из которых: против Махачкалы и «Зенита» — «Динамо» проведет на домашнем стадионе, а еще одна — против «Спартака» тоже пройдет в Москве. Убежден, что любой истинный болельщик в столь непростой момент будет рядом с командой и наши трибуны станут гнать футболистов вперед, к победам. Друзья, справиться с трудностями мы сможем вместе. Только Яшин — только «Динамо»!» — сказал Ивлев.
О своем решении 56-летний Карпин объявил 17 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ролан Гусев.
После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Динамов
Ивлев в Динамо только недавно, Карпина он не приглашал, однако с тех пор, как Ивлев возглавил ФК после увольнения Гафина, он и пальцем не пошевелил, чтобы очистить Динамо от выроDков (Изотов, Пивоваров, Карпин). Так что да - его вина ОГРОМНА, но не в в том, что он приглашал Карпина (он тогда в ФК не работал).
17.11.2025
Динамов
Ивлев, хватит БРЕДИТЬ! Ты вообще умеешь говорить, как нормальный человек, или только, как половая тряпка ВТБшная бред нести? Где ТВОИ решения на посту директора в Динамо, где ТВОЁ увольнение Пивоварова, где ТВОЁ увольнение Карпина (а уволил его Соловьёв фактически), ГДЕ ХОТЬ ЧТО-ТО, ЗА ЧТО ТЫ, ИВЛЕВ, ПОЛУЧАЕШЬ В ДИНАМО КОСМИЧЕСКУЮ ЗАРПЛАТУ?!:face_with_symbols_over_mouth:
17.11.2025
Djin Ignatov
А что ты думал когда брал его треннером ? Также гнать поганой метлой ! Его вина ОГРОМНА что Карпин спустил клуб в УНИТАЗ !
17.11.2025
Slim Tallers
Радеть то он радел,но как это сочетается с профнепригодностью?!
17.11.2025