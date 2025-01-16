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Сегодня, 16:40

Председатель Совета директоров «Крыльев» о задачах команды: «Показывать красивый футбол и позиция в турнирной таблице не ниже 8 места»

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель Совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о задачах команды на весеннюю часть сезона в РПЛ.

— Будет ли у вас встреча с тренерским штабом команды?

— Как только команда вернется со сборов, обязательно рассмотрим такую возможность. Цели простые — показывать красивый, классный футбол и как результат позиция в турнирной таблице не ниже 8 места, — сказал Яковлев «СЭ».

«Крылья Советов» после восемнадцати туров занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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