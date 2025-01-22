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Сегодня, 15:31

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» рассказал о главной задаче команды

Камила Абдурахманова
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Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что приоритетной задачей футбольного клуба является внедрение воспитанников в состав команды.

«Это одна из приоритетных задач всего клуба и региона в целом. Ситуацию надо кардинально менять, чтобы в основе «Крыльев» наконец-то появились наши воспитанники, и в связи с этим необходимо уделять большое внимание детско-юношескому футболу, всей клубной системе подготовки, куда сегодня помимо основы входят академия, молодежная команда и «КС-2». Нельзя забывать и про женский футбол», — приводит слова Яковлева РИА «Новости».

По словам Яковлева, команда практически полностью укомплектована. Руководство клуба активно ищет возможности для усиления состава, чтобы помочь тренерскому штабу достичь поставленных целей.

Для выполнения задачи по занятию восьмого места в турнирной таблице РПЛ необходимо показывать хорошие спортивные результаты и волю к победе. У команды есть все необходимое для этого.

«Крылья Советов» на данный момент занимают десятое место в РПЛ после 18 туров, отставая от восьмой строчки на 8 очков. Первый официальный матч в 2025 году самарцы проведут 1 марта против «Краснодара», который сейчас возглавляет турнирную таблицу.

Источник: РИА Новости
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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